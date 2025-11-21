Благотворителен концерт „Деца за деца – дар от любов“ в зала „Сливен“

21.11.2025 21:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 45 минути | 1

В Сливен бе проведен тържественият благотворителен концерт „Деца за деца – дар от любов“, организиран от Сливенска св. Митрополия съвместно с Община Сливен по повод 21 ноември – Въведение Богородично, Деня на православната християнска младеж и семейство.

Събитието изпълни зала „Сливен“ с топлина, детски гласове и радост, която се ражда, когато малките подават ръка на други малки. Събраните средства ще бъдат предоставени за подпомагане на родилно отделение в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.

Кметът на Сливен г-н Стефан Радев откри вечерта с кратко приветствие за Деня на християнското семейство.

Слово произнесе и Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений. Той напомни, че християнското семейство е „домашна църква“, в която мъжът и жената са едно тяло, една цялост, едно живо свидетелство за Божията благодат. Митрополитът обърна внимание, че още през 1929 г. този ден е утвърден от Св. Синод като празник на православната младеж и християнското семейство – знак за духовната зрелост на нашия народ.

На сцената се представиха петнадесет групи от сливенските и ямболски училища. Децата изпълниха залата с песен и чистота, а публиката ги посрещаше с радост и адмирации. В края на концерта митрополит Арсений лично връчи грамоти на всички групи – благослов за труда, за таланта и за човеколюбието им.