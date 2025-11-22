22.11.2025 08:20 , Връзки с обществеността

Сливен

Тържествен благотворителен концерт „Деца за деца-дар от любов“ се проведе в зала "Сливен" на 21 ноември - Въведение Богородично, Ден на православната християнска младеж и семейството.

Средствата от концерта ще бъдат предоставени на родилното отделение на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен". Събитието се организира от Сливенска митрополия и Община Сливен. Кметът Стефан Радев поздрави присъстващите с празника и призова да не забравяме кои са истинските и най-важни неща в живота.

"Този ден ни напомня за важността на семейните ценности, любовта и подкрепата, които са основата на нашето общество. Използвам случая да изразя своята благодарност към всички вас, които сте част от тази прекрасна инициатива. Важно е, че ще помогнем на родилното отделение на сливенската болница. Там, където се чува първият плач и се раждат децата ни", каза кметът.

Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, под чиято благословия се проведе концертът, произнесе слово за християнските ценности, семейството и важната роля на религията за възпитанието на децата. Според него в днешно време се набляга на материалните неща, а липсват духовни напътствия.

"Най-добре е да научите децата на вяра в Бога. Така ще им дадете възможност винаги да избират доброто и да избягват всички злини, от които вие, като родители, се страхувате. Уверявам ви, че можете да разчитате на нас - на мен, като митрополит на тази благодарувана епархия и на градоначалника, в лицето на кмета на общината - Стефан Радев", каза митрополитът. Той благодари на изпълнителния директор на МБАЛ Д-р Иван Селимински-Сливен - д-р Владислав Петров за подкрепата при реализацията на благотворителния концерт за родилното отделение. След събитието д-р Петров сподели, че е впечатлен от изпълненията на сливенските млади таланти и всеотдайността, с която участват в благотворителна кауза. Той отправя благодарност към тях и организаторите от Митрополията и Общината за вниманието към родилното отделение и благородното начинание, подкрепено от Негово високопреосвещенство сливенския митрополит Арсений и кмета Стефан Радев.

В концерта със свои изпълнения се включиха:

Клуб „Благонравие – Православие” при ОУ „Д-р Иван Селимински”и Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс, гр. Сливен, с ръководител Анна Илиева. Те изпълниха „Богородице Дево, радуйся”, „Чистая Дево”, „Християнче съм по вяра“, „Малко ангелче“ и „На моето другарче в нужда“.

Школа по народно пеене „Славейче” при НЧ „Христо Ботев“, с музикален педагог Петя Григорова - „Кажи, кажи, Стано льо” и „Мома в градинка седеше”.

Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Тракийче“ при Център за подкрепа и личностно развитие –

Детски комплекс, с ръководители Виолина Попова, Михаела Ходжева и Михаил Чанев – „Тракийски танц” , "Шопски танц "

Детски музикален театър „Зодия Щурец”, с ръководител Светла Илчева, при СУ „Константин Константинов“ - „Усмивката” и „Конче вихрогонче”.

Семейство Стоянови - „Не така” и „Чуй ме”.

Танцова школа „All Steps“, гр.Ямбол, с ръководител Лилия Мъхчиева – „Игра на светлини“, Ангелите на All Steps”.

Йоана Йорданова от вокално студио „Усмивка“, с ръководител Мария Желева – Voilà.

Жаклин Андонова – Военен клуб „Ритъм”, с вокален педагог Елена Пеева – „Коледна молитва”.

Яна Чолакова – балетен танц.

Спортен клуб по акробатика „Стефан Данчев“

Вокална група „Пендарче” при СУ П.Яворов”, с ръководител Петя Григорова – „Недо ле, "Недке хубава” „Изгряла е месечинка”.

Една приказка за деца и възрастни - Добромира Стоянова и Ивайло Бонев, ученици от ППМГ „Добри Чинтулов“

Вокална група при Начално училище „Васил Левски”, с ръководител Росица Кунева - „Приятелство” и „Децата на България”.

Участниците и техните ръководители получиха грамоти от митрополит Арсений.