АНЕТА ИВАНОВА ОТ ПХГ „ДАМЯН ДАМЯНОВ“ – ОБУЧИТЕЛ В МАЙСТОРСКИ КЛАС ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

КАКВО Е ДА СИ ОБУЧИТЕЛ НА УЧИТЕЛИ В МАЙСТОРСКИ КЛАС ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, МОДУЛ 1

Бях поканена от РУО – Сливен да водя Майсторски клас на учителите по природни науки за област Сливен. Приех предизвикателството с пълното осъзнаване на всички отговорности и задължения, които ме очакват. Разработих тридневна обучителна програма, свързана с ПРЕПОДАВАНЕ, НАСОЧЕНО КЪМ ПОВИШАВАНЕ НА ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО КАЧЕСТВЕН НАЧИН И НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ. За да бъде ползотворно обучението, бяха разработени дидактически материали (които включваха теория), презентации, практически задачи с дискусия, работни листи, рефлексия за обратна връзка. Много добре си партнирахме тук с изкуствения интелект и с всички мои разработки до момента и с опита ми като учител.

Обучението беше с обща продължителност един месец. В него участваха общо 15 учители от различни училища от област Сливен. То стартира с изнесено тридневно обучение във Велико Търново. Продължи с изнасяне на открити уроци по определен график от колегите, с три работни срещи в РУО-Сливен, водени от експерта по природни науки г-жа Даниела Йорданова и приключи с участието ни в Кръгла маса „Диалог на успеха: Стратегии за ефективно преподаване“.

Каква беше целта на обучението?

Да се разпознае ролята на четивната грамотност в обучението по природни науки;

Да се анализират основните трудности при извличане на информация от научни текстове;

Да се запознаят участниците с ключови стратегии за подпомагане на учениците.

Писането и четенето са важни за успешното включване на съвременния човек във всички сфери на професионалния и личен живот. В училище нивото на четене и писане са тясно свързани с мотивацията на учениците. Ниско или нулево ниво често води до липса на интерес, невъзможност да се следва хода на преподаването, разсейване, неучастие в учебния процес. Когато учениците не разбират прочетеното, затрудняват се с непознати думи и терминология или губят смисъла на текста, заради това, че не четат гладко, за учителя е трудно да задържи интереса им. Ето защо, независимо от преподавания предмет, нивото на четивна грамотност неминуемо оказва влияние върху атмосферата в класната стая и възможностите за напредъка на учениците и трябва да се развива паралелно с конкретното предметно знание.

Работата ни беше изключително интензивна, теоретичните знания бяха подкрепени с примери, имаше много групова работа с практическа насоченост, дискусии и обмяна на опит. За да се чувстват обучаемите комфортно и да се създаде позитивна атмосфера в целия курс на обучение, имаше игри, арт-терапия за отпускане и споделяне на емоции и съпреживяване и създаване на приятни спомени. Факт е, че всички обучаеми споделиха, че са доволни от проведеното обучение, не са натоварени, чули са и са видели интересни и за някои от колегите – нови неща, положително са заредени за творческата си работа в училище.

В заключителния етап на Майсторския клас – Кръглата маса „Диалог на успеха“, взеха участие учители от областите Сливен и Стара Загора - от два отделни Майсторски класа – по природни науки и по граждански науки (история, география и философия). Гости на събитието бяха г-н Аксаков, началник на РУО-Сливен, и директори на училища от областите Сливен и Стара Загора. Единодушно бе мнението, че Майсторският клас в този формат е много полезен и ползотворен за всички участници. Добре е такива практики да залегнат във вътрешноучилищната квалификация и да се търсят възможности за ползотворно сътрудничество между различни училища. Обмяната на идеи и добри практики подпомага учителите и образователния процес.

Анета Иванова, старши учител в Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ - Сливен