Посрещане мощите на свети Гавриил Ургебадзе в гр. Сливен

22.11.2025 14:36 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 4 часа | 42

На 22 ноември в катедралния храм „Св. Димитър Солунски“ в Сливен бяха посрещнати светини и икона с мощи на преподобни Гавриил Ургебадзе. Денят се превърна в духовно тържество за града, защото образът на този кротък подвижник, когото Грузия нарича „светец на любовта“, носи утеха и благословение навсякъде, където бъде приет.

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений бе отслужена св. Литургия, предстоявана от иконом Павел Иванов в съслужение с протойерей Стилиян Станчев и иконом Серафим Бармуков. Песнопенията на утринната и на св. Литургия бяха огласени от архидякон Поликарп, от г-н Иван Млечков – секретар на Сливенска митрополия, и от г-н Александър Учиков, които със своята молитвена певческа служба дадоха на богослужението особена светлина.

Катедралата се изпълни с множество вярващи, които се поклониха пред иконата и светите мощи на преподобни Гавриил.

От 13:00 ч. в катедралата се проведе духовна беседа. В нея взеха участие отец Илия Чхатарашвили, Елдар Ургебадзе - племенник на преподобния, Гиорги Мосешвили и Етери Пруидзе. Те разказаха спомени от срещите си със светеца, свидетелства за неговата кротост, за силата му да утешава, за онзи тих огън на вярата, който той запалваше във всяка душа. Историите за молитвите му, за смелите му изобличения, за чудесата, случили се чрез него, бяха приети от събралите се с дълбоко внимание и благодарност.

В края на беседата иконом Панайот Сотиров - духовен надзорник поздрави грузинските гости от името на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений. Той им благодари за споделените свидетелства, за братската обич и за усилието да донесат в Сливен живото присъствие на един от най-обичаните съвременни светци.

Снимки