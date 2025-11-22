Един интересен час по човекът и природата

22.11.2025 15:32 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 36 минути | 23

Днес учениците от 6. "б" клас участваха в малко по-различен и интересен час по ИУЧ човекът и природата. В обобщителната тема "Електричество и магнетизъм" учениците имаха възможност да работят по метода на "работните станции". Чрез този иновативен метод те имаха възможност последователно да преминат през четири станции и да се справят сами със сглобяването на електрически вериги, да преобразуват електрическата енергия в светлина, звук и движение, да работят с постоянни магнити и да изпробват как работят електромагнитите. Учениците попълваха и работни листове след приключване на всяка практическа задача. Те се справиха отлично, бяха много активни и работиха с огромно желание да се справят добре.

В края на часа и децата, и техният учител г-жа Ралица Василева останаха удовлетворени и доволни от отлично свършената работа.