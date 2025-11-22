Сливен, кратки вечерни новини, 22.11.2025 г., събота

22.11.2025 15:58 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Туида Нюз | Сливен

Сливен отново ще бъде домакин на бляскавото събитие „Лице на Сливен 2025“ на 26 ноември в Marionette Gallery.

Депутатът от Сливен Татяна Султанова се поклони пред новооткрития паметник на Захарий Стоянов в центъра на София.

Тържественият благотворителен концерт „Деца за деца – дар от любов“ се състоя на 21 ноември в зала „Сливен“ по повод Въведение Богородично – Деня на православната християнска младеж и семейството.

Служителите на Националния осигурителен институт в Сливен излязоха на протест с искане за по-справедливо увеличение на заплатите.

БЧК – Сливен удължава раздаването на пакети по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ с три дни - до 28 ноември включително.

Великолепен Коледен концерт „Коледната нощ“ на великия глас на България – Георги Христов ще бъде представен на 24.11 от 19:00 часа в зала “Сливен”.

На 21 ноември в Регионална библиотека “Сава Доброплодни” бе представен романа “И аз слязох” на Владимир Зарев.