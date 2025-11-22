22.11.2025 19:45 , Канцелария (Сливенска митрополия)

След тържествения концерт по случай празника Въведение Богородично – 21 ноември, Деня на православната християнска младеж и семейство, в гр. Сливен митрополит Арсений прие един необичаен и трогателен подарък. Семейство Георгиеви, едно от многодетните семейства, подкрепени от архиерея по повод празника на свети Димитър Солунски, подари на митрополита първия медал по акробатика на най-голямата си дъщеря Десислава.

Подаръкът бе поднесен от самата нея в присъствието на сестрите ѝ Никол и Пресияна. Младата акробатка, носител на медала, изговори няколко откровени думи, които изпълниха залата. Тя се обърна към митрополита така:

„Ваше Високопреосвещенство, с дълбока благодарност приемете този дар от нас, като знак на признателност, че ни забелязахте, подкрепихте и зарадвахте нашето многодетно семейство. Това е един от първите ми медали. Той е плод на моите усилия, на труда на треньора ми Виолета Бинева и на обичта на семейството ми. Пожелавам Ви да бъдете здрав и все така да обичате и насърчавате децата, както и да продължим заедно с Вас да пишем приказки за Доброто.“

Митрополит Арсений прие медала с видимо вълнение. Архиереят благослови семейството и подчерта, че дарът е незаслужен, защото подкрепата е задължение на всеки митрополит.