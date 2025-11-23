Празник на манастирския храм „Св. Александър Невски“ в Бакаджика

23.11.2025 14:59 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Митрополия Сливен | България

На 23 ноември, в деветата неделя след неделя подир Въздвижение, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений възглави архиерейска света Литургия в Бакаджишкия манастир „Св. Възнесение“ по повод патронния празник на манастирския храм „Св. Александър Невски“.

С владиката съслужиха иконом Панайот Сотиров, духовен надзорник, свещеник Иван Динков, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп. Песнопенията бяха огласени от г-н Иван Млечков, секретар на Сливенска митрополия, и г-н Александър Учиков.

В края на Литургията митрополит Арсений се обърна към молещите се със слово, в което припомни подвига на свети Александър Невски, неговата твърдост във вярата и примерната му ревност към Божия народ.

На богослужението присъстваха г-н Станчо Ставрев – кмет на община Тунджа, г-н Пламен Петров – заместник-кмет, кмета на село Чарган г-н Стоимен Петров, както и множество богомолци, които изпълниха манастирския храм с празнично настроение.

Снимки от св. Литургия