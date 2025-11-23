Сливен, кратки вечерни новини, 23.11.2025 г., неделя

23.11.2025 16:02 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

На 22 ноември в катедралния храм „Св. Димитър Солунски“ в Сливен бяха посрещнати мощите и икона на преподобни Гавриил Ургебадзе, което се превърна в духовно тържество за града.

След тържествения концерт по случай празника Въведение Богородично в Сливен, митрополит Арсений получи трогателен подарък от многодетното семейство Георгиеви – първия медал по акробатика на най-голямата им дъщеря Десислава.

Сливен ще бъде домакин на конкурса „Лице на Сливен 2025“, който ще се проведе на 26 ноември от 19:30 ч. в Marionette Gallery.

Учениците от 6. „б“ клас от Основно училище "Елисавета Багряна" - Сливен проведоха по-нестандартен и увлекателен час по ИУЧ „Човекът и природата“.

Тържественият благотворителен концерт „Деца за деца – дар от любов“ се състоя на 21 ноември в зала „Сливен“ по повод Въведение Богородично – Деня на православната християнска младеж и семейството - каузата на събитието беше събирането на средства за родилното отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“.

Радио 999 прекъсна временно онлайн излъчването си за Ямбол и Сливен заради внезапно изникнал технически проблем.

Продължава ремонтът в платното за Бургас на 11-километров участък от автомагистрала „Тракия“ в област Сливен – от 262-рия до 273-тия км.