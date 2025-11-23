Стипендиантски фонд (СФ) „Будители: Поколение Z“ Фондация Езиковата Сливен

23.11.2025 16:26 , Камен Едрев (Сливен НЕТ)

В периода 18-21 ноември 2025, Фондация „Езиковата Сливен“, в партньорство с ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, проведоха информационни дни за разясняване на условията за кандидатстване в рамките на първия по рода си Стипендиантски фонд „Будители: Поколение Z“ – инициатива, финансирана изцяло с дарения на бивши възпитаници на Езиковата. СФ за учебната 2025/26 г. е посветена на 175-годишнината от рождението на Захарий Стоянов.

СФ ще предостави пет стипендии в размер на 1000 лв. всяка, по една за всеки випуск. Кандидатстването е онлайн, с краен срок до 20 декември 2025 г., 18:00 ч включително. Условията и документите за кандидатстване могат да бъдат свалени от страницата на ПГПЗЕ “Захарий Стоянов” на www.gpzebg.org , докумрнтитр за попълване се намират тук" https://gpzebg.org/index.php?id=468416 .

Основната цел на Фонда е да подкрепи индивидуални пътни карти за развитие на днешните възпитаници на Езиковата по предварително зададени пътни спирки с поставени за изпълнение задачи на всяка една от тях. Кандидатите могат да избират между спирка Езиковата и проект за нейната история, спирка Захарий Стоянов, на която да му разкажат за себе си и предизвикателствата на света, в който живеем, спирка Знанието е на всякъде, посветена на любим предмет или кауза, спирка Университетът с възможност за посещение и проучване на възможностите за кандидатстване в университети в България и чужбина, спирка Вдъхновението, свързана с личност, която вдъхновява, спирка Приятелството, на която може да се направи приятелско (buddy) дуо с бивш възпитаник с цел професионална ориентация.

Всеки кандидат ще има възможност и за интерактивна индивидуална презентация чрез есе, видео, снимков колаж или рисунка, чрез които да се сравни с природно явление, или да представи своята супер сила или пък идеята си за развитие, съвършенство, успех, победа или мечта.

Въпроси, относно условията и процедурата за кандидатстване могат да бъдат задавани на scholarships@ezikovatasliven.org до 15 декември 2025 г..