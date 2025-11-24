Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 24.11.2025 г.

24.11.2025 10:36 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 38 минути | 43

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 21.11.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 24.11.2025 Г.

Сливен: Криминалисти от участък „Петолъчка“ към РУ-Сливен са задържали извършител на грабеж. Полицейските служители започват работа по случая на 20 ноември след подаден сигнал за кражба от частен имот в местността Среди дол. На 19 ноември задържаният, след като е използвал сила, е извършил кражба на сумата от 20 лева и четири мобилни телефона. След проведените незабавни издирвателни действия той е установен- мъж на 33 години, криминално проявен и осъждан от град Сливен. Задържан е за 24 часа. Работата по досъдебното производство продължава.

Притежание на наркотични вещества са установили полицейски служители от участък „Надежда“ към РУ-Сливен. Днес, при извършване на контрол в тъмната част на денонощието, на улица в квартал „Надежда“ е спрян за проверка мъж на 26 години. В него е намерено и иззето вещество, което е реагирало положително при полевия тест за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на участък „Надежда“ са се отзовали на два сигнала за домашно насилие през почивните дни. На 21 ноември е задържан мъж на 22 години за упражнено насилие спрямо жената, с която живее на семейни начала. Сигналът е получен същия ден около 15,00 часа. По случая е образувано досъдебно производство. На жената е предложена правна помощ. На 23 ноември е задържан мъж на 50 години, който е упражнил насилие спрямо жената, с който съжителства. Сигналът е получен около 23,00 часа на 22 ноември. По случая е образувано досъдебно производство. На жената е предложена правна помощ.

Котел: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от РУ-Котел при ежедневния контрол и противодействие на наркоразпространението. На 22 ноември е извършена проверка на 18-годишно момче от село Градец. В него е намерено и иззето устройство за пушене тип вейп. Съдържанието му е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

В РУ-Котел е започнато бързо производство за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие. Сигналът е подаден на 21 ноември. Заповедта е нарушена от мъж на 44 години от град Котел. Задържан е за 24 часа.

На 23 ноември, в 12,05 часа, в дежурната част на РУ-Котел, е получен сигнал за пътно произшествие на път І-7 в района на село Мокрен. По първоначални данни инцидентът е станал между лек автомобил „Фолксваген Голф“ и товарен автомобил „Мерцедес“. При произшествието е починал водачът на лекия автомобил- жена на 43 години от град Айтос. Пострадало е дете на 11 години- пътник в лекия автомобил, което е откарано в болнично заведение в град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: Криминалисти на РУ-Нова Загора работят по сигнал за кражба от частен имот в село Богданово. За времето от 3 до 22 ноември неизвестен извършител е проникнал в имота и е извършил кражба на телевизор "Финлукс" и приемник за сателитна телевизия. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 22.11.2025 г., в 08,45 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за запален мотокар. Инцидентът е станал в складово помещение на фирма, намираща се на бул. „Банско шосе“. При опит за стартиране на мотокара дефектира газова уредба и се запалва. Служителят на фирмата е успява да загаси пожара до пристигането на дежурния екип. Унищожени са част от ел. инсталацията на мотокара. Спасени са сградата и мотокара.