Сливен, кратки вечерни новини, 24.11.2025 г., понеделник

24.11.2025 16:14 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 128

На 25 ноември 2025 г. от 14:00 ч. в Административен съд – Сливен ще се проведе открито съдебно заседание по дело, свързано с обжалване на разрешителни за използване на RDF отпадъци като гориво от ТЕЦ "Сливен".

Община Котел извърши частичен ремонт на общинския път SLV1005 I-48 (м. „Катунишки мост“) – Катунище – Нейково – граница с община Сливен, в участъка от км 7+077 до км 14+077, със средства от своята инвестиционна програма.

Сливенската Фондация „Езиковата“ и ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ проведоха от 18 до 21 ноември информационни дни за новия Стипендиантски фонд „Будители: Поколение Z“.

На 22 ноември в катедралния храм „Св. Димитър Солунски“ в Сливен бяха посрещнати мощите и икона на преподобни Гавриил Ургебадзе, което се превърна в духовно тържество за града.

След тържествения концерт по случай празника Въведение Богородично в Сливен, митрополит Арсений получи трогателен подарък от многодетното семейство Георгиеви – първия медал по акробатика на най-голямата им дъщеря Десислава.

Сливен ще бъде домакин на конкурса „Лице на Сливен 2025“, който ще се проведе на 26 ноември от 19:30 ч. в Marionette Gallery.

Италианският бизнесмен с българско гражданство Едоардо Миролио е на прага да продаде емблематичния Хотел „Парк Централ“ в Сливен.