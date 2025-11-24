24.11.2025 12:21 , Людмила Калъпчиева

Клауза за заобикаляне на новата разпоредба няма да носи правни последствия за потребителите

Важно е потребителите да се възползват от новоизвоюваното си право при индексация на цените да прекратят договора си с телекома без неустойки, защото това е шанс за установяването на по-конкурентен и динамичен пазар на тези услуги.

Това каза по „Хоризонт“ основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова по повод промените в Закона за електронните съобщения, обнародвани в Държавен вестник.

„Промените дават възможност на потребителя да прекрати договора си, без да дължи неустойки, ако телекомът увеличи цената на базата на потребителски индекс, който е определен от държавен орган.“, обясни тя и припомни, че досега мобилните оператори индексираха цените всяка година, като се позоваваха на годишния индекс на инфлацията, посочван от НСИ, а потребителите не можеха да се откажат на това основание без тежести за тях.

Руменова информира и за сроковете и процедурата от упражняване на правото: „Мобилните оператори са длъжни най-късно месец преди да приложат индексация да уведомят клиентите си за предстоящото събитие. С настоящите промени потребителят ще има срок от два месеца, в които да заяви пред телекома, че желае за прекрати договора си заради повишените цени, като не дължи неустойки. Прекратяването става факт от момента на уведомяването на предприятието. Важно е искането да е подадено писмено и да има документ за входирането му, за да има доказателства, че го е направил.“, подчерта тя.

„Ако телекомите включат клауза, която парира възможността на потребителите да прекратят договора без неустойка при индексация, тя не трябва да поражда никакви правни последици за потребителите. Това на практика е уговорка, с която потребителят се отказва от дадено му със закон право, и тя е незаконосъобразна.“, категорична е Руменова.

Според експерта, вече има предпоставки да се създаде по-голяма динамика на пазара, защото по думите и всеки икономически оператор – голям или малък, се бори за клиентите си и да спечели нови. При заплахата от отлив на абонати към другите оператори, всеки ще се замисли дали да индексира цените. „Когато потребителите имат тази свобода да се откъснат от договорните отношения, да се огледат на пазара и да видят какви са другите възможности в момента за тях, имат шанс за по-добри условия. Всеки мобилен оператор, за да привлече нов клиент, обикновено предлага преференциални условия и това може да ни даде варианти.“, коментира Руменова. И сподели, че тя лично е прехвърлила номера си при друг оператор в края на договорните отношение заради оферта с 6 лв. по-ниска месечна такса.

„При подписването на договор двете страни се споразумяват, че за даден период от време едната ще доставя услуги с определен обем и качество срещу заплащаната от другата страна цена. При едностранна промяна на цените до момента потребителите нямаха възможност да напуснат договорните отношения, без да платят до три стандартни месечни такси като неустойка, т.е. бяха наказвани за вина, която не носят. Ако обаче потребителят реши да прекрати договора в рамките на периода му на действие, той отново дължи неустойки. И това е неравновесието между правата и задълженията на двете страни, което сега е премахнато“, каза още експертът в отговор на въпрос на водещата Борислава Борисова по повод коментари на потребители в социалните мрежи, че не могат да разберат какво се променя за тях с новите разпоредби.

В студиото на „Преди всички“ Габриела Руменова припомни, че повишаването на цените на действащите договори с телекомите е потребителски проблем с четиригодишна история, с който тя се е заела още втория път, когато доставчиците на такива услуги у нас са обявили намерение за индексация на цените на действащите договори. Тогава тя е обосновала нарушението на закона и наличието на неравноправна клауза и нелоялни практики, като е сезирала всички компетентни органи с искане за предприемане на действия за преустановяване на порочната практика. Тя излази удовлетворението си от успешно приключилата битка и подчерта, че целта на проекта „Ние, потребителите“ е не само да популяризира и разяснява правата на потребителите, но и да лобира правилата да се променят, така че гражданите да се чувстват по-свободни и защитени.

При сключването на нов договор с телеком, да се внимава каква ще бъде крайната цена за телекомуникационната услуга, за евентуално включени първоначално безплатни допълнителни услуги, които после стават платени, ако потребителят не се откаже от тях, както и колко биха стрували крайните устройства при покупка на такива, препоръча още тя.