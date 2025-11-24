24.11.2025 13:35 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 49

Дарителска Рождественска кампания 2025 година на християнско братство „Александър Георгиев – Коджакафалията“

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений християнско братство „Александър Георгиев – Коджакафалията“ поставя начало на традиционната си благотворителна кампания по повод Рождество Христово.

Родилият се Богомладенец ни връща към онези Свои думи, които променят човешкото сърце: „доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили“ (Мат. 25:40). В този дух искаме да зарадваме най-малките – уморените, бедните, самотните, болните, всички, които очакват знак на човешка добрина. Да отворим сърцата си за Бога и да подарим радост на ближните.

Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на основни хранителни продукти. От тях ще бъдат подготвени хранителни пакети за социално слаби деца и възрастни.

Призоваваме всички, които носят доброта в сърцето си, да се включат.

За връзка: иконом Стелиян Кунев – тел. 0892 284 217.

Дарения могат да се превеждат по следната банкова сметка:

ДСК – ΙΒΑΝ BG51STSA93000026410720

Основание: Кампания Рождество 25

Благодарим на всички, които подкрепят делото на милостта и надеждата.