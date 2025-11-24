24.11.2025 14:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 19 минути | 3

Анекс към колективния трудов договор в системата на детското и училищно здравеопазване за тази година подписаха кметът Стефан Радев и председателят на КТ „Подкрепа“ в Сливен Емил Петков. В него е заложено увеличение на размера на еднократната сума за работно облекло на работещите медицински специалисти в детските ясли и градини, в училищните здравни кабинети и Детска млечна кухня. Сумата се увеличава от 250 на 300 лв. Причината да бъде сключено допълнително споразумение към действащия колективен договор за тази година е, че все още няма приет бюджет за 2026 г.

Настоящото изменение ще бъде в сила до 1 март 2026 г.

От името на синдикалните организации Емил Петков днес благодари на кмета за доброто сътрудничество и диалогичността, с пожелание те да продължат и занапред.