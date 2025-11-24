24.11.2025 13:57 , Людмила Калъпчиева

Със съдействието на „Музеи Жеравна“ и лично на режисьора Михаил Иванов, Дом-паметник „Йордан Йовков“ споделя линк към късометражния филм „През чумавото“, който бе излъчен за първи път пред публика в Жеравна на 9 ноември 2025 г. Събитието беше част от програмата, посветена на 145 години от рождението на бележития писател Йордан Йовков.

Режисьор на продукцията е Михаил Иванов – родом от Добрич, възпитаник на специалност „Режисура“ в Нов български университет и на програмите по журналистика и международни отношения в престижния Sciences Po – Париж. Иванов избира да екранизира разказа „През чумавото“ заради силните мотиви за страх, смелост и любов, която остава по-силна от смъртта.

Късометражният филм е заснет изцяло в Жеравна през 2023 г. като дипломен проект на студенти от програма „Кино и телевизия“ към Нов български университет. Екипът включва:

Режисьор, сценарист и продуцент: Михаил Иванов

Оператор: Александър Петров

Монтажист: Симона Стоянова

В момента Михаил Иванов работи като журналист за Българската национална телевизия и българската редакция на Deutsche Welle в Париж.

Дом-паметник „Йордан Йовков“ изказва своята сърдечна благодарност за предоставеното разрешение филмът да бъде използван за музейни и образователни цели.

Филмът може да бъде гледан тук: