В Самуилово вече имат по-широко и модерно футболно игрище

Мъжкият и юношеският футболни отбори на село Самуилово вече имат повече възможности за тренировки. Приключиха дейностите по разширяване на стадиона, като чрез тях беше обособено допълнително помощно игрище, на което да се провеждат самите тренировки.

„Това игрище беше необходимо, за да се облекчи натоварването на стадиона“, обясни кметът на Самуилово Красимир Кръстев.

Той, заедно с кмета на Сливен Стефан Радев, направиха оглед как са приключили дейностите. Стефан Радев пожела и подрастващите да постигат успехите на мъжкия отбор.

Община Сливен отпусна 25 хиляди лева, за да се изгради допълнителното игрище. Теренът беше изравнен и засят с лицензирана трева. Беше монтирана и поливна система, състояща се от 12 пръскачки.

Красимир Кръстев благодари на Радев за доброто сътрудничество и изрази надежда то да продължи и в бъдеще.