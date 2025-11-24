24.11.2025 15:56 , Людмила Калъпчиева

За поредна година сектор „Пътна полиция”-Сливен и ученици от сливенски училища подкрепиха националната кампания „Посланието на есенния лист“. Днес на бул. „Г.Данчев” в град Сливен ученици от седмите класове на СУ „Константин Константинов” с помощта на пътни полицаи раздадоха на шофьорите разноцветни есенни листа, върху които сами са написали послания за отговорно и безопасно поведение на пътя - „Не карайте с превишена скорост!”, „ Не говорете по телефона, докато шофирате!”, „Пазете децата!”, „Карайте внимателно!” и други. Децата получиха брошури, изработени от сектор „Пътна полиция”, с правилата за движение като пешеходци и водачи на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства.

Кампанията е насочена към учениците, водачите на моторни превозни средства и на всички участници в движението и цели засилване на вниманието и бдителността в есенно- зимния сезон.

„Есенният лист“ е символично послание към безопасно поведение, дисциплина и култура на пътя!