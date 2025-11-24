Ученичка от ОУ „Елисавета Багряна“ – шампион по шахмат за месец ноември

24.11.2025 20:39 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

На 22 ноември в Сливен се проведе шахматен турнир, в който достойно се представи Мариета Пламенова Димова от 4."б" клас на ОУ „Елисавета Багряна“. Мариета завоюва купата „Шампион на месеца“ в категория момичета до 10 години, след като показа отлична подготовка, концентрация и силен състезателен дух.

Тя се състезава за шахматен клуб „Сините камъни“, а неин треньор е Радослав Очков, който играе важна роля в развитието ѝ като млад шахматист.

Ръководството и учителите на ОУ „Елисавета Багряна“ поздравяват Мариета за постигнатия успех и ѝ пожелават още много бъдещи победи и вдъхновение в света на шахмата.