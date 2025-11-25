ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ СЛИВЕН О Б Я В А

25.11.2025 08:52 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 13 минути | 0

На 05 декември 2025 г. от 11 часа българско време (10 часа централно европейско време) ще се проведе онлайн кариерен форум „Кариера в България 2025“ чрез платформата „Европейски дни на труда”. Линк към събитието, което вече е отворено за регистрация - https://europeanjobdays.eu/bg/event/career-bulgaria-2025.

На интерактивното събитие ще бъде предоставена актуална информация за възможностите за започване или продължаване на професионалната реализация в България, трудовото и социалното законодателство в страната, мерките за съвместяване на личния и професионалния живот, програми за стаж и повишаване на професионалната квалификация, мярката „Избирам България“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси“, както и данни за условията на живот и труд в страната.

Посредством платформата ще бъде представена възможност на работодателите да представят фирмите си, да заявят свободни работни места, да осъществят контакт с голям брой участници от разнообразни образователни и квалификационни направления, да провеждат интервюта с избрани кандидати и да управляват цялостния процес по наемане на съответните лица.

Търсещите работа лица, от своя страна, ще имат възможността да се свържат директно с работодателите, да се информират или кандидатстват за предлаганите от тях свободни работни места. Участие може да се вземе през всеки компютър или мобилно устройство с интернет връзка. Това е възможност, както за търсещите работа лица, така и за работодателите, да спестят време, усилия и разходи при търсене на работа или кандидати на обявени позиции.

Работодателите и търсещите работа лица, през платформата, могат да уговарят онлайн интервюта чрез платформата в деня на събитието.

Каним всички желаещи да посетят онлайн събитието.