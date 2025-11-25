Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 25.11.2025 г.

25.11.2025 09:32 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 68

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 24.11.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 25.11.2025 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от участък „Надежда“ към РУ-Сливен. На 24 ноември при ежедневния контрол на лица с криминални прояви и противодействие на наркоразпространението в квартал „Надежда“ е извършена проверка на 26-годишен мъж. В него е намерено вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

28-годишен водач на лек автомобил „БМВ“ е хванат да управлява след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 24 ноември, около 16,15 часа, в сливенския квартал „Комлука“ при ежедневния контрол по пътна безопасност. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. На водача е издаден талон за медицинско изследване. По случая е образувано досъдебно производство.

На 24 ноември, около 08,00 часа, в дежурната част на РУ-Сливен е получено съобщение за пътно произшествие. Инцидентът е станал на бул. „Цар Симеон“ в град Сливен. По първоначални данни жена на 53 години, водач на лек автомобил „Фиат“, е ударила 66-годишна жена, пресичаща на пешеходна пътека. Пострадала е пешеходката, която е получила временно разстройство на здравето без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.