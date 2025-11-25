QNAP пуска QSW 3000 изцяло 10GbE Lite-Managed комутатор

25.11.2025 09:33 , Людмила Калъпчиева

Моделът QSW-L3205-1C4T е ефективен ъпгрейд до 20Gbps мрежа

QNAP® Systems, Inc. анонсира пазарния дебют на новия 5-портов, изцяло 10GbE Lite-managed комутатор. Моделът QSW-L3205-1C4T разполага с четири 10GbE мулти-Gigabit RJ45 порта и един 10GbE SFP+/RJ45 комбо порт. Той предоставя максимална мрежова производителност на минимална цена и е най-икономичният избор за малки отдели и студиа за ъпгрейд от неуправляеми към Lite-Managed комутатори.

„За малките студия е сериозен проблем, когато задачите за редактиране и архивиране се забавят взаимно“, каза Роналд Хсу, продуктов мениджър на QNAP, добавяйки: „С пускането на пазара на нашия втори Lite-Managed комутатор, QSW-L3205-1C4T, ние предлагаме компактно и ценово ефективно решение с по-малко портове, което при това отговаря на реалните нужди. То не само ефективно агрегира пропускателна способност, но и използва VLAN и QoS, за да сегментира различни работни процеси и да задава приоритети, осигурявайки непрекъснато редактиране и по-надеждни архивирания. Този малък комутатор може да осигури високоефективна и стабилна мрежова работа.“

Основни характеристики на QSW-L3205-1C4T

• 10GbE предаване на данни по всички портове: Разполага с пет 10GbE порта с общ комутационен капацитет 100 Gbps. Четири RJ45 порта поддържат мулти-Gigabit NBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M), осигурявайки стабилна 10GbE производителност при използване на Cat 6a (или по-добри) кабели – идеални за задачи с висока пропускателна способност, като например видео редактиране и архивиране.

• Комбиниран порт с гъвкаво използване: 1x SFP+/RJ45 комбиниран порт, като SFP+ портът е обратно съвместим с 1G SFP модули. Лесно свързване на оптични и медни устройства в различни среди с разнообразни връзки.

• LACP: Агрегиране на пропускателна способност до 20 Gbps, идеално при използване с QNAP NAS за значително подобряване на производителността при архивиране и трансфер на мултимедийни файлове.

• QoS: Предварително оптимизиран за сценарии с VoIP, стрийминг и архивиране. Лесен за конфигуриране, което прави инсталацията по-бърза и опростена.

• VLAN за защитена сегментация: Бърза настройка на VLAN чрез QSS за изолиране на трафика и подобряване на мрежовата сигурност с минимално конфигуриране.

• Поддръжка на Джъмбо кадри: Поддържа джъмбо кадри (Jumbo Frames) до 12K — повече от подобните модели, с което подобрява преноса към/от NAS устройства на големи файлове.

• IGMP Snooping за по-плавен мултикастинг: Ефективно управлява многопотоковия трафик между NAS и NVR, осигурявайки безпроблемна работа както за наблюдение, така и за възпроизвеждане на мултимедийни файлове.

• QNAP Switch System (QSS) с Qfinder Pro: Лесно откриване, конфигуриране и управление на QSW-L3205-1C4T. Поддържа онлайн актуализации на фърмуера за безпроблемна поддръжка.

• Настолен дизайн без вентилатор: С компактни размери и ефективно пасивно охлаждане. Отсъствието на вентилатор осигурява безшумна работа – идеално за поставяне на офис бюра или в креативни работни пространства за повишен комфорт.

Допълнителна информация за комутаторите на QNAP ще намерите тук: https://www.qnap.com/go/product/compare-switches.

За QNAP

Компанията QNAP (Quality Network Appliance Provider) е посветена на предоставянето на цялостни решения в разработването на софтуер, дизайна на хардуер и вътрешното производство. Фокусирайки се върху иновациите в областта на съхранението на данни, мрежите и интелигентното видео, QNAP представя революционно облачно NAS решение, което се присъединява към нашата авангардна екосистема от софтуер, базиран на абонамент, и диверсифицирани канали за обслужване. QNAP вижда NAS като нещо повече от просто сторидж и е създала облачна мрежова инфраструктура, за да могат потребителите да хостват и разработват анализ на изкуствен интелект, периферни изчисления и интеграция на данни в своите QNAP решения.