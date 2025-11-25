AMD пуска комплект за разработчици на устройства с програмируеми системи-на-чип

Вече е достъпен Spartan™ UltraScale+™ FPGA SCU35 Evaluation Kit
AMD обяви наличието на комплекта за оценка на новите програмируеми чипове Spartan UltraScale+ FPGA SC35. Това е платформа за разработчици, насочена към бързо създаване на прототипи и валидиране на SU35P устройства, вграждани в системи за машинно зрение, промишлена автоматика и други.
Новият SCU35 Evaluation Kit се интегрира безпроблемно с инструменти като AMD Vivado™ и Vitis™ за проектиране, моделиране и инсталация. Той е разработен за потребители с различни нива на опит, и е наличен от днес.
За допълнителна информация, моля, посетете страницата AMD Spartan UltraScale+ FPGA SCU35 Evaluation Kit .
