Резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2025 година

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 42

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2025 година.

Данните може да намерите в прикачения файл.

Файлове

Заетост7-925

Размер: 115KiB | Тип: DOCX

