25.11.2025 11:19 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 42

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2025 година.

Данните може да намерите в прикачения файл.