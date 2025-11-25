Сливен, кратки вечерни новини, 25.11.2025 г., вторник

25.11.2025 15:50 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 129

Сливенският журналист Доброслав Иванов стана заместник-председател на партия “Консервативна България”.

В Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен успешно приключи проектът „Библиотеката по пътя на модерността“, финансиран с 75 000 лв. по програма на Министерството на културата.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Сектор „Пътна полиция“ в Сливен и ученици от СУ „Константин Константинов“ се включиха в националната кампания „Посланието на есенния лист“.

В село Самуилово вече разполагат с по-голямо и модернизирано футболно пространство след като завърши разширяването на стадиона, като беше създадено допълнително помощно игрище за тренировки на мъжкия и юношеския отбор.

Кметът Стефан Радев и Емил Петков, председател на КТ „Подкрепа“ – Сливен подписаха анекс към колективния трудов договор в сферата на детското и училищно здравеопазване в Сливен.

Юношите (U17) на ФК „Розова долина“ спечелиха с 2:1 срещу „Сливен“ в мач от Зона Пловдив.