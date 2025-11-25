25.11.2025 11:40 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Със заповед на кмета на община Сливен се регламентират периодът и местата за разположение на търговските обекти на открито, които ще се включат в предстоящия Коледен базар. Тази година той ще започне на 6 декември и ще продължи до края на годината – 31 декември на обичайната локация – бул. „Цар Освободител“.

Всички търговци, на които е разрешено да осъществяват търговска дейност на открито за определения в заповедта период, са длъжни да спазват определените места, да заплатят определените им такси, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Те са длъжни още да спазват хигиена и да поддържат чистота около масите и шатрите.

Заявления за участие могат да се подават в Центъра за административно обслужване на Община Сливен до 5 декември.

На 6 декември, събота, ще се проведе и поредното изложение за местни производители от Сливен и региона. То отново планира да предложи разнообразен асортимент от продукти, изделия, сувенири и био храни. Желаещите да се включат във фермерския пазар могат да го направят до 1 декември, понеделник, на тел. 0877983496.