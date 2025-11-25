Кока-Кола Коледният камион пристига в Сливен на 5 декември

25.11.2025 12:44 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 52

Магията на Коледа отново ще озари Сливен! Емблематичният Коледен камион на Кока-Кола, част от националното празнично турне „Освежи магията на Коледа“, ще посети града на 5 декември. Жителите и гостите на Сливен ще имат възможност да се потопят в коледната атмосфера пред магазина Billa на ул. „Братя Миладинови“ 25, където камионът ще бъде разположен от 14:00 до 20:00 часа.

Посетителите ще могат да се снимат с Дядо Коледа, да участват в празнични игри и да се насладят на множество изненади. Събитието е част от по-мащабно турне, което тази година включва общо 17 града в България.

Кока-Кола напомня, че истинската Коледа не означава съвършенство, а споделеност — моменти с хората, които обичаме. Освен радост и празнично настроение, кампанията отново има и социална мисия: компанията ще подкрепи „Операция Плюшено мече“ в събирането на средства за развитието на млади таланти.

Сливен е сред специалните спирки, които ще усетят духа на празника отблизо. Очаква се висок интерес, а емоцията – да бъде гарантирана.