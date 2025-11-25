25.11.2025 14:16 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

На 29 ноември 2025 г., събота, в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен ще се проведе творческа работилница „От зрънцето до слънцето", посветена на Андреевден.

В празничната работилница малките участници ще открият символиката на деня, в който се счита, че слънцето „тръгва към лято“. Чрез творчески занимания с природни материали и разкази за традициите, децата ще се докоснат до богатството на българската култура и ще създадат свои малки символи на растеж и плодородие.

Очакваме Ви от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч., след предварително записване при музейния ни педагог Десислава Панайотова. Телефон за контакт: 0879514171.