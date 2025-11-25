25.11.2025 15:10 , Людмила Калъпчиева

В РБ “САВА ДОБРОПЛОДНИ“ - СЛИВЕН ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „БИБЛИОТЕКАТА ПО ПЪТЯ НА МОДЕРНОСТТА – НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, УСКОРЯВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО, ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ, НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО И КРЕАТИВНОСТТА“

В Регионална библиотека „Сава Доброплодни“-Сливен успешно приключи изпълнението на проект „Библиотеката по пътя на модерността - нови технологии, ускоряване процесите на дигитализация, опазване и популяризиране на книжовното наследство, дигитални компетенции, насърчаване на четенето и креативността“ на стойност 75 000 лв. Той е реализиран в рамките на една година и е финансиран по програма „Технологично обновление, технологично оборудване и насърчаване на четенето, медийна и информационна грамотност в обществените библиотеки“ на Министерството на културата.

Проектът е насочен към реализиране на дейности свързани с: Технологично обновяване и внедряване на нови технологии в РБ ”Сава Доброплодни” и разширяване обхвата на автоматизиране на основните дейности и процеси, създаване на по-бърз и лесен достъп на потребителите до информационните масиви; Продължаване на процеса на дигитализация на книжовното наследство по програмата за дигитализация на библиотеката и предлагане на нови услуги; Технологично обезпечаване на дългосрочно офлайн съхранение на архивен масив от дигитална информация за подобряване сигурността и надеждността на данните; Поддържане и представяне на архива на краеведския периодичен печат и литература в дигитални колекции достъпни и по електронен път; Внедряване на Киоск система за интерактивно предоставяне на информация; Повишаване на медийната и информационна грамотност на библиотекарите от Сливенски регион; Разширяване на кръга от потребители на библиотеката /деца, младежи, възрастни/ за обучение с новите технологии: информационна грамотност, създаване и представяне на дигитално съдържание, програмиране, моделиране, безопасност при работа в дигитална среда, изкуствен интелект и др.; Налагане на нови модели за насърчаване на четенето и промяна на негативната тенденция за „нечетящи“ млади хора чрез различни форми за провокиране и вдъхновяване на децата и младежите към творчество и креативност.

В частта „Технологично обновление, технологично оборудване и внедряване на нови технологии“ са закупени и внедрени: професионален високопроизводителен скенер за книги и подвързана периодика до формат А2+ за целите на професионалната дигитализация на редки, ценни и краеведски издания за продължаване на програмата на библиотеката за дигитализация с разширяване на вида и формата на дигитализираните издания и оптимизация на дейностите по дигитализация; специализирани устройства за дългосрочно офлайн съхранение на архивен масив от дигитална информация за подобряване сигурността и надеждността на данните; WEB базирана система за управление на дигитално съдържание; киоск система за презентационни цели в публични пространства и въвеждане ново средство за комуникация с посетителите /вкл. и на чужди граждани/. Създаден е и център за обучение и презентации за потребителите на библиотеката с 10 работни места, оборудван с лаптопи Lenovo, (позволяващи и изнесени обучения) и прилежаща LAN и WLAN инфраструктура, цветен принтер и скенер /формат А3/ и интерактивен 86-инчов дисплей със система за професионално обучение ViewBoard Whiteboard. Оборудването позволява провеждането на обучения по дигитални компетенции, презентации и лекции по различни теми, вкл. и по програми на МОН.

В рамките на проекта, в частта за насърчаване на четенето и развитие на творчеството и креативността на децата и младите хора, бяха организирани и проведени Национален литературен конкурс и Национален конкурс за рисунка на тема “Библиотеката-моят остров на съкровищата“ за деца и младежи на възраст от 7 до 18г. от страната и от българските общности в чужбина. В литературния конкурс се включиха над 740 участници със специално написани за конкурса приказка, разказ или стихотворение. В трите възрастови групи са наградени 42 млади творци. Творбите на участниците разкриват мислите и чувствата. които вълнуват младите автори в тайнствения свят на библиотеката и как искат да изглежда библиотеката днес, какви са техните послания към нас, възрастните. В конкурса за рисунка се включиха над 470 участници от цялата страна, като 21 от тях са отличени с награди. Рисунките представят магичния свят на библиотеките, както и мечтите и желанията на децата и тийнейджърите за техния съвременен облик. Издаването на сборник с наградени творби от Националния литературен конкурс и цветен каталог с рисунки от Националния конкурс за рисунка позволи интерпретациите на темата в творбите на участниците да стигнат до колегията и да бъдат ориентир при правене на политики за визията на съвременната библиотека. С творбите на участниците в Националния конкурс за рисунка, бе уредена изложба, която бе посетена от рекорден брой деца и гости на Сливен и на 27-то издание на Националния фестивал на детската книга /11-13 май, 2025/. Сборникът с литературни творби и каталогът с рисунки бяха изпратени до всички големи библиотеки в страната и в чужбина получиха широка публичност.

В частта „Насърчаване на медийна и информационна грамотност“ са подготвени и издадени помагала с материали за обучения по: „Дигитална компетентност и дигитална креативност“ - 3 нива /базово, средно и напреднали/; „WEB съдържание и дигитализация“, „Компютърно моделиране“ /програмиране на Snap! с робота Finch/ и “Дигитална компетентност и дигитална креативност за библиотекари“. С организирането на обучения по разработените материали библиотеката се превръща в притегателен център за деца и младежи за обучение с новите технологии; подобряват се практическите умения за работа със софтуер с изкуствения интелект на библиотечните специалисти и потребителите на библиотеката.

С проекта са реализирани всички предварително формулирани цели. Постигнатите резултати гарантират неговата устойчивост и ще се отразят положително в дейността на библиотеката в дългосрочен план.