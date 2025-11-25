ЕП одобрява първата по рода си програма за европейска отбранителна промишленост

25.11.2025 15:29 , Людмила Калъпчиева

Засилване на отбранителните способности на Европа

Подход „да се купува европейското“

По-голяма подкрепа за Украйна

Приетият във вторник закон ще укрепи отбранителната промишленост на ЕС, ще насърчи общите обществени поръчки в сектора и ще увеличи отбранителното производство и подкрепата за Украйна.

С регламента, който вече е неофициално договорен със Съвета, ще бъде създадена първата по рода си програма за европейската отбранителна промишленост (EDIP/ПЕОП). Схемата има за цел да укрепи европейската отбранителна технологична и промишлена база и да засили отбранителните способности на Европа.

Бюджетът на EDIP е 1,5 милиарда евро, от които 300 милиона евро ще бъдат предназначени за Инструмента за подкрепа на Украйна. Съзаконодателите се споразумяха също така да създадат Фонд за ускоряване на трансформацията на веригите за доставки в областта на отбраната (инструмент FAST) с обща ориентировъчна стойност от най-малко 150 милиона евро чрез допълнителни финансови вноски.

По време на преговорите със Съвета членовете на ЕП успяха да постигнат увеличаване на бюджета на програмата чрез допълнителни вноски от инструмента „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE). Освен това програмата позволява на държавите членки да използват пълния потенциал на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) чрез отклоняване и преразпределяне на неизразходваните средства от механизма в подкрепа на проекти по EDIP.

Евродепутатите подкрепиха и принципа „да се купува европейското“: за да се осигури финансиране за отбранителните продукти, разходите за техните компоненти с произход от неасоциирани трети държави не могат да надвишават 35% от прогнозните общи разходи за компонентите.

Подкрепа за Украйна

Програмата ще създаде правна рамка за европейските проекти от общ интерес в областта на отбраната. За да бъдат допустими за финансиране, те трябва да включват най-малко четири държави членки, като Украйна също ще може да участва. Със законодателството ще бъде създаден и Инструмент за подкрепа на Украйна (USI), за да се подпомогне модернизирането на украинската отбранителна промишленост и да се улесни интегрирането ѝ в европейската отбранителна промишленост.

Цитати

„Европейската програма за отбранителната промишленост (EDIP) бележи важна стъпка към по-ефективен, по-бърз и истински европейски подход към обществените поръчки в областта на отбраната и укрепването на европейските отбранителни способности. Тя е предназначена да има трайно въздействие, да служи като отправна точка за бъдещи инициативи и да оформя начина, по който ще се организира европейското сътрудничество в областта на отбранителното производство след 2027 г.“, заяви Мари-Агнес Щрак-Цимерман (Renew, Германия), председател на комисията по сигурност и отбрана.

„EDIP е първият инструмент на ЕС в областта на отбраната, който е истински европейски. Предвид пълномащабната война на Русия срещу нашия съсед и повтарящите се атаки срещу нашите собствени страни, ние трябва да укрепим нашите общи отбранителни системи и да увеличим колективно нашите отбранителни способности. EDIP ще ни позволи да изградим по-устойчива и суверенна Европа чрез съвместни инвестиции, общи обществени поръчки от европейската отбранителна технологична и индустриална база и по-нататъшна интеграция на украинската и европейската отбранителна промишленост. Това е от ключово значение, за да се гарантира, че можем да защитим нашите демокрации ефективно и автономно.“, заяви Рафаел Глюксман (С&Д, Франция), съдокладчик от комисията по сигурност и отбрана.

„Тази програма представлява важна крачка напред за сигурността на европейския континент и развитието на нашата отбранителна промишленост. След десетилетия на опасни зависимости, които заплашваха суверенитета на нашите демокрации и защитата на нашите страни, програмата EDIP ще обърне зависимостта от вноса, която преобладаваше в Европа. Тя ще допринесе за реално укрепване на нашата промишлена база, като ни даде възможност да гарантираме самостоятелно, че нашите въоръжени сили разполагат със средствата за изпълнение на своята мисия.“ заяви Франсоа-Ксавие Белами (ЕНП, Франция), съдокладчик от комисията по промишленост, изследвания и енергетика.

Следващи стъпки

Законодателството беше прието с 457 гласа „за“, 148 гласа „против“ и 33 гласа „въздържал се“. Сега следва то да бъде официално одобрено и от държавите членки, преди да се публикува в Официален вестник.

Контекст

На 5 март 2024 г. Комисията предложи регламент за програмата за европейската отбранителна промишленост (EDIP). Той има за цел да постигне готовност на отбранителната промишленост чрез преодоляване на разминаването между краткосрочните спешни мерки, като например Акта в подкрепа на производството на боеприпаси (ASAP) и Акта за укрепване на европейската отбранителна промишленост чрез съвместни обществени поръчки (EDIRPA), с помощта на по-структуриран и дългосрочен подход.

Европейската отбранителна промишлена база се състои от редица големи многонационални дружества, дружества със средна пазарна капитализация и над 2000 малки и средни предприятия с общ годишен оборот от около 70 милиарда евро.