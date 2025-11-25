Главният архитект на Община Сливен Виктор Дойчинов напуска поста заради нови ангажименти

25.11.2025 16:03 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Главният архитект на Община Сливен – Виктор Дойчинов, обяви, че напуска поста заради нови лични и професионални ангажименти. Той заяви, че за него работата в администрацията е била предизвикателство, което е приел през 2022 година с голяма отговорност.

„Обичам родния си град и вложих много труд и усилия градът да се развива в положителна посока. Позицията главен архитект е много важна като административна длъжност и включва в себе си контролиране работата на другите. Като дете от творческо семейство предпочитам да съм от страната на хората, които творят и създават. Смятам, че ще съм полезен в тази посока и в личен, и в професионален план“, каза Дойчинов.

Той благодари на кмета Стефан Радев и всички свои колеги в Общината за доброто взаимодействие и възможността за съвместната работа. „Приех кмета като съмишленик в посока за развитието на градската среда, която да бъде удобна, функционална и привлекателна за хората. В Сливен има много проектанти, които се стремят да правят града ни едно по-хубаво място за живеене. Изключително съм доволен от взаимоотношенията си с колегите, които влагат душа и горят в работата си“, допълни Виктор Дойчинов.

Кметът Стефан Радев от своя страна му благодари за отдадеността, професионалното отношение, зачитане на правните норми и отстояване на компетентно мнение. Той пожелава успех на Виктор Дойчинов и в новите професионални предизвикателства.

Последният работен ден на Виктор Дойчинов в Община Сливен е 28 ноември. До обявяването на конкурс длъжността „Главен архитект“ ще изпълнява Лора Йовчева.