Ученици и техният преподавател от ОУ „Елисавета Багряна“ – град Сливен постигнаха поредно признание в XXII Национален конкурс „Златна есен – плодовете на есента“, организиран от ЦПЛР – Детски комплекс „Й. Йовков“, Севлиево, под егидата на Министерството на образованието и науката и Националния дворец на децата.

Журито и организаторите на конкурса удостоиха учителя по изобразително изкуство Здравка Недялкова Долушанова със сертификат за високи педагогически и художествено-творчески постижения и за достойно представяне на възпитаниците в престижното национално състезание.

Учениците получиха и Диплом за участие и отлично представяне, което е поредното доказателство за таланта и трудолюбието на децата, както и за отдадеността на техния учител.

Ръководството на ОУ „Елисавета Багряна“ поздравява учениците и им пожелава още много творчески успехи!