Обобщителен урок „Учене по станции“

25.11.2025 17:11 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Днес – 25.11., петокласниците имаха по-различен урок за обобщение на тема „Светът на звездите“. Учениците работиха в отбори от по трима–четирима участници по метода „Учене по станции“. Времето за работа върху всяка от четирите задачи се отмерваше с популярни класически произведения с времетраене от по 5–6 минути.

След приключване на задачите чрез томбола бяха изтеглени три зодиакални съзвездия, които децата пресъздадоха с бои и маркери върху тъмни тениски.

Добрата организация, усърдието и знанията на ученолюбивите ни ученици са наша най-голяма радост и гордост.