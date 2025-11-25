Полицейски екип гостува на второкласници с демонстрации и ценни съвети

25.11.2025 19:47 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 67

Учениците от втори клас на ОУ „Елисавета Багряна“, гр. Сливен имаха вълнуваща среща с екип полицаи от група Териториална полиция и контрол на общоопасните средства в отдел "Охранителна полиция", заедно с представител на РУ – Сливен, инспектор детска педагогическа стая Ивелина Симеонова. Екипът бе ръководен от старши инспектор Васил Монев, инспектор Чавдар Минев и младши експерт Елена Славова. Всички те гостуваха в училищния двор и запознаха децата с особеностите на професията „полицай“. Срещата беше част от инициативата за насърчаване на безопасното поведение на учениците, както в реална среда, така и в интернет пространството.

Полицейските служители разказаха на учениците за своите ежедневни задължения, за ролята на полицията в обществото и за това как помагат на хората. Специално внимание беше обърнато на темата за пътната безопасност – децата научиха важни правила за движение по улицата, как да пресичат правилно и защо е важно да бъдат внимателни около пътното платно.

Срещата продължи с разговор за безопасността при контакт с непознати. Полицаите обясниха на учениците как да реагират, ако някой непознат ги заговори, и защо никога не трябва да тръгват с хора, които не познават. Част от разговора беше посветена и на безопасното поведение в интернет – теми като защита на личните данни, внимателно общуване в мрежата и разпознаване на опасности онлайн.

Най-вълнуващата и неочаквана част от посещението беше демонстрацията с обучено полицейско куче. Децата се запознаха с четириногия помощник на служителите Ра и с неговия водач, младши инспектор Георги Новаков от група "Патрулно-постова дейност". Второкласниците научиха как се обучават полицейските кучета и в какви ситуации помагат – при издирване, охрана или специализирани операции. Учениците наблюдаваха кратка демонстрация на уменията на кучето, която предизвика бурни аплодисменти.

Посещението беше не само интересно, но и изключително полезно за малките ученици, които си тръгнаха с много нови знания и практически съвети как да бъдат по-бдителни и да се пазят в различни ситуации.