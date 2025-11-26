Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 26.11.2025 г.

26.11.2025 09:19 , Людмила Калъпчиева

Туида Нюз | Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 25.11.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 26.11.2025 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили служители от РУ-Сливен при ежедневния контрол на лица с криминални прояви и противодействие на наркоразпространението. Полицейски екипи, осъществяващи контрол през нощта в град Сливен, са извършили проверки на двама мъже в района на летище „Бършен“ и в квартал „Ново село“. Иззети са опаковки съдържащи различни вещества, които са реагирали положително при теста за наркотици. Двамата са задържани за 24 часа. Образувани са досъдебни производства.

Нова Загора: Служители на РУ-Нова Загора са задържали криминално проявена жена за кражба на лични вещи от вход на жилищна сграда в град Нова Загора. Сигналът е получен на 25 ноември. Задържана е жена на 31 години от село Караново. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.