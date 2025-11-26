26.11.2025 10:32 , Людмила Калъпчиева

Сливен

Отдел „Охранителна полиция” и ръководството на сектор „Пътна полиция” в Сливен са се самосезирали във връзка с публикация в социалните мрежи на грубо нарушение на правилата за движение. В края на миналата седмица е публикуван клип на неправилно изпреварване, извършено на един от главните и натоварени булеварди в град Сливен. Водачът на автомобила е установен- мъж на 50 години от град Сливен. Санкциониран е по Закона за движение по пътищата.

Това е поредният случай на наложена санкция за нарушение на ЗДвП след публикация в Интернет и самосезиране от страна на контролните органи.

Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на електронния адрес на ОДМВР-Сливен sliven@mvr.bg.