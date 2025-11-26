Прожекция на социалния филм „Един грам живот“ в Котел на 3 декември

На 3 декември 2025 г. от 17:30 часа в залата на читалището в гр. Котел ще бъде представен социалният филм „Един грам живот“. Лентата поставя във фокус едни от най-сериозните проблеми, засягащи съвременните млади хора – употребата на наркотични вещества, агресията и различните форми на насилие. С реалистичен подход и силни послания филмът провокира към размисъл и подчертава значението на ранната превенция.
Събитието е организирано от Община Котел и е насочено към родители, педагози, социални работници и всички, ангажирани с развитието и подкрепата на подрастващите.
Билети: на касата на читалището и на предварително обявените места
Цена: 10.00 лв. / 5.11 €
Очаква се прожекцията да предизвика активен обществен интерес и ценен диалог по важните теми, които засяга.