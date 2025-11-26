В Котел приключи инициативата „Доброта без граници“, насърчаваща добрите дела сред учениците

26.11.2025 10:40 , Людмила Калъпчиева

От 3 до 14 ноември 2025 г. в община Котел се проведе инициативата „Доброта без граници“, част от Приоритет № 5: Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда. Организирана от Комисията за детето при Община Котел, кампанията имаше за цел да поощри проявите на доброта в ежедневието и да изгражда „верига от положителни постъпки“ сред учениците.

Четири училища в общината създадоха свои „Стени на доброто“, където децата записваха свои добри дела или такива, които са забелязали у съучениците си. Така инициативата стимулира внимателност, емпатия и съпричастност, доказвайки, че малките жестове могат да имат голямо значение за училищната среда.

Включиха се следните училища:

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Ябланово

ОУ „Христо Ботев“ – с. Мокрен

ОУ „Кап. Петър Пармаков“ – с. Градец

ОУ „Г. Ст. Раковски“ – с. Пъдарево

Всички учебни заведения получиха грамоти за активно участие и принос към инициативата.

„Доброта без граници“ показа, че когато децата бъдат окуражени да бъдат добри, техните действия се превръщат в част от културата на уважение, разбирателство и позитивност в цялата общност.