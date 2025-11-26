Отбелязване на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени

26.11.2025 10:46 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Международният ден за елиминиране на насилието срещу жени, обявен с Резолюция 54/134 на ООН през 1999 г., бе отбелязан и в нашето училище. В навечерието на 25 ноември учениците от 5а, 5б и 7а клас посветиха последните 20 минути от часа по Изобразително изкуство на дискусия по темата, проведена чрез електронна урочна единица. Поводът за датата е трагичната история на сестрите Мирабал, чиято гибел през 1961 г. поставя началото на глобалната борба срещу насилието над жени.

По време на занятието учениците разговаряха за важността на обществената чувствителност, за подкрепата към жертвите и за необходимостта от ефективни мерки и защита от страна на институциите. Инициативата успя да насърчи съпричастност, разбиране и активна гражданска позиция сред участниците.