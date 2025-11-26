Сливен, кратки вечерни новини, 26.11.2025 г., сряда

26.11.2025 15:57 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Полицията в Сливен санкционира шофьор след клип в интернет, показващ неправилно изпреварване на натоварен булевард.

В навечерието на 25 ноември, Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени, учениците от 5а, 5б и 7а клас от Спортното училище "Димитър Рохов" в Сливен отбелязаха събитието чрез дискусия по време на часа по Изобразително изкуство.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Главният архитект на Община Сливен Виктор Дойчинов подава оставка заради нови лични и професионални ангажименти.

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2025 година.

Коледният базар в Сливен ще се проведе от 6 до 31 декември на бул. „Цар Освободител“.

На 6 декември ще се проведе фермерското изложение с продукти, сувенири и био храни от местни производители.