Проведе се заседание на Областната комисия по безопасност на движението

26.11.2025 12:47 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 62

Областният управител Чавдар Божурски свика заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. То се проведе днес (26 ноември) в сградата на Областна администрация Сливен. Срещата бе ръководена от заместник областния управител Фатме Мустафова.

Членовете на комисията представиха текуща информация за дейностите и изпълнените мерки в област Сливен през третото тримесечие на 2025 година. Отчетено беше намаление на пътнотранспортните произшествия (ПТП) в сравнение със същия период на миналата година – 151 спрямо 174. Загиналите са с един повече, а ранените са се увеличили с трима в сравнение с периода юли – септември 2024 година. Основната част от катастрофите – 99, традиционно са на територията на община Сливен. В същото време при 14 ПТП в община Котел има трима загинали. 13 от всички пътни инциденти за тримесечието са с пешеходци.

През периода от страна на „Пътна полиция“ е обърнато особено внимание върху контрола на трафика към морето и обратно. В резултат пътните произшествия на Автомагистрала „Тракия“ на територията на област Сливен са сведени до минимум. Друг акцент в дейността на полицаите е всекидневната работа в детски и учебни заведения с цел повишаване на знанията и уменията на най-малките за безопасно придвижване по улиците.

От „Областно пътно управление“ отчетоха, че от 1 юли на територията на област Сливен няма регистрирани участъци с концентрация на ПТП. Петте рискови участъка са обезопасени и сигнализирани с пътни знаци и маркировка. Проблем с унищожаването на пластмасови ограничители на пътя е възникнал през последните седмици в района на село Бинкос. Там са поставени 80 броя, които в рамките на 10 дни са съборени от преминаващи камиони. Съществуват опасения, че действията на водачите са умишлени. Отбелязва се и тревожна тенденция за възникване на катастрофи в наскоро ремонтирани пътни отсечки.

В рамките на заседанието бе обърнато внимание на движението на индивидуални електрически превозни средства и тяхната регистрация. Сред дискутираните теми бяха още каруците, както и появата на животни на пътя. Направени бяха предложения за законодателни промени към участващия чрез видеоконферентна връзка представител на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. В края членовете на комисията приеха график за заседанията през следващата година.