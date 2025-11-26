26.11.2025 19:49 , Мая Койчева (ПХГ )

Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" | България | преди 38 минути | 25

Добре дошли в нашия исторически вестник – мястото, където миналото оживява, а понякога и леко се подсмихва. Тук герои, владетели и събития се подреждат не по учебник, а така, както биха изглеждали, ако имаха чувство за хумор и собствен екип за връзки с обществеността.

Това би трябвало да е уводната статия за първия брой на вестник „Хански вести“, по който работиха Северина Панайотова и Косара Стоянова от Xа клас на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“. Задачата бе поставена от Стиляна Маринова-Русева – учител по история и цивилизации, с идеята да се погледне под друг ъгъл към важните събития от българската история. С чувство за хумор, но и с познаване на историческите факти, учениците да подготвят информацията така, че да бъде любопитна, забавна и впечатляваща за съучениците им.