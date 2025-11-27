27.11.2025 09:16 , Людмила Калъпчиева

Неотдавнашните събития във Франция са „тежко нарушение на правото на ЕС“

Европейската комисия трябва да премине от диалог към прилагане на закона

Възможност за временно спиране на онлайн платформа в случаи на сериозно и системно неспазване на правилата

Членовете на ЕП критикуват бизнес модел, основан на бързина на доставките, максимизиране на печалбата и прекомерна консумация

Неотдавнашният скандал с Shein във Франция е резултат от неадекватния надзор над платформите за електронна търговия, налагащо спешно прилагане на законите на ЕС и значителни реформи.

В сряда Парламентът прие резолюция с вдигане на ръка, в която се разглежда спешният въпрос за незаконните и опасни продукти, продавани на потребители в ЕС чрез платформи за електронна търговия, по-специално такива извън ЕС като Shein, Temu, AliExpress и Wish. С нея се приключва парламентарният дебат, предизвикан от скандала във Франция около продажбата на секс кукли, наподобяващи деца, и оръжия, и се подчертават системните пропуски в надзора на платформите и недостатъчните превантивни механизми.

Решително прилагане на законодателството на ЕС

Парламентът счита, че неотдавнашните събития във Франция представляват тежко нарушение на правото на ЕС и заплаха за безопасността на потребителите и по-специално на малолетните и непълнолетните лица, и призовава Европейската комисия и държавите членки на ЕС да преминат от диалог към решително и навременно прилагане на Акта за цифровите услуги и Регламента за общата безопасност на продуктите.

Временно спиране на неспазващите законодателството платформи

Членовете на ЕП изразяват съжаление за бавния напредък на разследванията на Комисията по отношение на онлайн платформите извън ЕС, които продължават месеци, а дори и години. Те настояват, че дейността на онлайн магазините следва да бъде временно преустановена в случаи на „многократни, сериозни или системни нарушения на правото на ЕС“, като например случаят с Shein във Франция. Според текста тази опция вече не следва да се разглежда като извънредна мярка, която се прилага в краен случай.

Укрепване на митническите органи и органите за надзор на пазара

Членовете на ЕП са дълбоко загрижени от големия обем на неспазващите законодателните изисквания малки пратки от Shein и други платформи извън ЕС, които според тях се утежняват от бизнес модел, основан на бързина, максимизиране на печалбата и прекомерно потребление. Те посочват също така нископлатения труд, незаконна имитация на дизайнерски стоки, търговията с опасни и несъответстващи на изискванията продукти и натрупването на текстилни отпадъци, които стоят зад изкуствено ниските цени, предлагани от тези компании.

В резолюцията се призовава за значително увеличаване на финансовата и оперативната подкрепа за митническите органи и органите за надзор на пазара, включително чрез увеличаване на средствата в предстоящата многогодишна финансова рамка, както и за въвеждането на хармонизирана такса за обработка на ниво ЕС, която да е в съответствие с правилата на СТО (за покриване на разходите за надзор).

В текста се подчертава необходимостта от по-ефективни санкции, ускоряване на графика за прилагане на преработения Митнически кодекс на Съюза и разглеждане на нови регулаторни реформи и задължения за онлайн магазините, за да се преодолеят регулаторните пропуски и да се гарантира, че тези платформи носят отговорност за несъответстващи на изискванията стоки, които влизат на пазара на ЕС.