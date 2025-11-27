Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 27.11.2025 г.

27.11.2025 09:18 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 26.11.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 27.11.2025 Г.

Твърдица: Служители на РУ-Твърдица са задържали извършител на домова кражба. Сигналът е подаден вчера около 08,30 часа. Заявителят е съобщил, че на 25 ноември неизвестен извършител е проникнал в дома му в град Шивачево и е извършил кражба на сумата от 100 лева. Предприети са издирвателни действия като в рамките на деня извършителят е установен. Той е криминално проявен мъж на 48 години от същото населено място. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: Специализирана операция по противодействие на конвенционалната престъпност, опазване на обществения ред, пътна безопасност и контрол в малките населени места е осъществена на 26 ноември на територията на РУ-Котел. Акцията е съвместна с екипи от РДГ-Сливен за установяване на нарушения и престъпления по Закона за горите. Служители на сектор „Специални тактически действия“ и полицейски участъци към РУ-Котел са извършили множество проверки на лица, превозни средства, търговски обекти, заложни къщи, игрални зали за хазарт, части домове, места за продажба и съхранение на дърва. Образувани са 6 проверки и са съставени 8 констативни протокола за нарушения по Закона за горите. Установени са двама мъже, обявени за общодържавно издирване. Съставени са 15 броя фишове и актове за нарушения по ЗДвП и 12 протокола за предупреждение по ЗМВР.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 26.11.2025 г., в 04,17 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в покрив на къща, намираща се в село Стара река. Най - вероятната причина за пожара е късо съединение в ел. инсталацията на къщата. В гасенето са се включили 2 екипа на РСПБЗН-Сливен и ДФ " Железни врата " с. Стара река. На място е извикан екип на ЕВН. Пострадали няма. Унищожени са 100 кв. м. от сградата, бяла и черна техника, покъщнина и лични вещи. Спасени са 3 сгради.

На 26.11.2025 г., в 23,23 часа, в РСПБЗН - Нова Загора е получен сигнал за пожар в лек автомобил „БМВ“. Водачът е паркирал, след което е забелязал, че автомобилът гори в предната част и подава сигнал за тел. 112. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Нова Загора. Причинени са щети по двигателя и предната част на автомобила. Спасена е останалата час от превозното средство. Причината за пожара е техническа неизправност в двигателния отсек.