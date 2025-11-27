Приключиха инициативите на РБ „Сава Доброплодни“ за Националния ден на четенето

27.11.2025 10:48 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 8 часа | 132

На 26 ноември 2025г., с първокласниците от СУ “Пейо К. Яворов“ се проведе

последната инициатива на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ - Сливен

посветена на Националния ден на четенето. В продължение на две седмици, в дните

около 21 ноември 2025г., обявен за трета поредна година за Национален ден на

четенето, сливенската регионална библиотека организира редица прояви с деца от

сливенските детски градини и училища посветени на идеята децата да са грамотни, да

обичат хубавата книга и да четат с желание и удоволствие, четенето да бъде не просто

хоби, а инструмент за превенция, развитие и равен старт за всички подрастващи.

Събитията, посветени на деня на четенето, стартираха с посещения в

библиотеката. Пред второкласниците от СУ „Йордан Йовков“ бе представена

презентация за писателя Йордан Йовков и бе организирана литературна викторина и

четене на избрани текстове. При посещението си в библиотеката второкласниците от

СУ “Константин Константинов“, заедно със своите родители, четоха откъси от

любими детски книги.

В своеобразен маратон на четенето се включиха децата от 2 „в“ клас от НУ „В.

Левски“ и 2 „а“ клас от ОУ „Димитър Петров“, които при посещението си в

библиотеката четоха приказките на Ран Босилек и на други големи български

разказвачи и споделяха своите впечатления от прочетеното. Представени бяха и

забавни театрални етюди по любими приказки.

В библиотеката, заедно със своите родители, приказки четоха и децата от трета

група на ЦДГ „Елица“. По покана на ръководството на градината библиотекари от РБ

„Сава Доброплодни“ гостуваха на децата от първа група като им представиха

приказката „Косе Босе“ на Ран Босилек. И въпреки, че малките палавници не могат все

още да четат самостоятелно, разпознаха героите, страдаха заедно с Косе Босе и

аплодираха кученцето, което стана герой в техните очи, дори направиха свои

предложения как да бъде наказана хитрата и нахална Лисана.

Библиотекарите от детския отдел на библиотеката организираха забавен час по

четене с вторите класове на ОУ „Елисавета Багряна“ и първите класове на СУ “Пейо

Яворов“, където бяха гости. Подбраните текстове за четене бяха представени и чрез

театрални етюди.

В инициативите на библиотеката се включиха и единадесетокласници от

Хуманитарната гимназия в града, които от презентация на библиотекарите от

Чуждоезиковия център се запознаха с интересни моменти от живота и творчеството на

Марк Твен и с негови произведения на английски език налични в библиотеката.

Официално обявените дни на четенето приключиха, но инициативите на РБ

„Сава Доброплодни“ – Сливен за популяризиране на четенето продължават с нови

срещи в магичния свят на книгите.