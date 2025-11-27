Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2025 година.
Подробните данни можете да откриете в прикачения файл.
, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен | България | преди 17 минути | 0
Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2025 година.
Подробните данни можете да откриете в прикачения файл.
Размер: 120KiB | Тип: DOCX