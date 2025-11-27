Сливен, кратки вечерни новини, 27.11.2025 г., четвъртък

27.11.2025 15:59 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен

За първи път жена ръководи структурата на Електроразпределение Юг към EVN група в Сливен - инж. Йорданка Жулева е ръководител на Мрежови регион Сливен от началото на октомври.

На 26 ноември 2025 г. д-р Мария Тодорова дари 500 лв. на Сдружение „Мати Болгария“ – Сливен.

Психологът Катрин Федина участва като лектор в обучителния форум „Позитивният подход в организацията на образованието“.

На 26 ноември 2025 г. Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен проведе последната си инициатива, посветена на третото издание на Националния ден на четенето, със среща с първокласници от СУ „Пейо К. Яворов“.

Коледният базар в Сливен ще бъде открит на 6 декември и ще продължи до 31 декември.

На 6 декември ще се проведе поредното изложение на местни производители от Сливен и региона.

През третото тримесечие на 2025 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 62.2 хил., от които 34.8 хил. са мъже, а 27.4 хил. са жени.