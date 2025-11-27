27.11.2025 12:22 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Кметът Стефан Радев посети военната база в „Ново село“. Там той се срещна с командира на италианския контингент полковник Матия Широко. Висшият военнослужещ пое командването на италианската част през месец август т.г. и ще оглавява бойната група на Алианса у нас до февруари 2026 г., когато ще се осъществи поредната ротация на ръководството. От октомври 2022 г. Италия изпълнява ролята на рамкова държава на бойната група на НАТО в България.

Пред кмета командирът за пореден път изрази добрите си впечатления и симпатия към Града под Сините камъни. При опознавателната среща с Радев през септември италианецът определи Сливен като гостоприемен, топъл, спокоен и много красив.

Широко връчи на градоначалника плакет в знак на благодарност за отзивчивостта и любезното домакинство от страна на Община Сливен. От името на цялата италианска част бе връчено дарение на сливенската администрация в размер на три хиляди лева. Кметът Радев оцени високо благородната инициатива на италианските военнослужещи и благодари за жеста. Той увери, че средствата ще бъдат насочени по предназначение – в спортната или социалната сфери.

В рамките на визитата Стефан Радев разговаря и с полковник Валерио Драго, който оглавява администрацията на италианското звено на полигона. Двамата обсъдиха възможности за по-изявено участие на компании и фирми от Сливен и региона в бизнес дейности, които се извършват в базата. За тази цел Община Сливен ще съдейства за провеждането на информационна среща на местния бизнес и италианската военна част.