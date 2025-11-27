27.11.2025 13:07 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен | Сливен

Община Сливен връща от днес максималната скорост за движение от 70 км/ч по булевард „Банско шосе“. Мярката ще важи от разклона за ж.п. прелез до пътен възел с път I-6. Решението беше взето на заседание на Общинската комисия по безопасност на движението на 10 септември.

Ще има ограничение на скоростта от 50 км/ч преди пешеходните пътеки тип „Зебра“, като мярката ще бъде обозначена с пътни знаци преди пътеките.

Освен това, при четирите пешеходни пътеки до автобусните спирки в участъка ще бъдат обособени пешеходни острови за по-голяма безопасност на преминаващите. Ще бъде премахната неизползваемата пешеходната пътека, водеща до сградите на бившите строителни войски.