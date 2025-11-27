ЕС трябва да покаже лидерство в постигането на мир в Украйна

27.11.2025 14:23 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 59

Членовете на ЕП заявяват, че всеки устойчив мир трябва да бъде предшестван от ефективно прекратяване на огъня

Парламентът счита, че нееднозначната политика на САЩ по отношение на Украйна е в ущърб за постигането на мир

Нито едно решение по отношение на Украйна не трябва да се взема без участието на Украйна и нито един въпрос, засягащ Европа, не трябва да се решава без участието на Европа;

Никоя окупирана украинска територия няма да бъде призната от ЕС за руска

В четвъртък Парламентът призова ЕС да поеме по-голяма отговорност за европейската сигурност и да подкрепи мира в Украйна по най-активния начин.

Вследствие на последните инициативи на администрацията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, пленарната зала прие резолюция с 401 гласа „за“, 70 „против“ и 90 „въздържали се“, в която призовава ЕС и неговите държави членки да проявят лидерство в този решаващ геополитически момент и да продължат да работят с Вашингтон и други единомислещи партньори, за да гарантират, че преговорите за справедлив и траен мир се основават на принципите на международното право.

Членовете на ЕП считат, че всеки устойчив мир трябва да бъде предшестван от ефективно прекратяване на огъня и подкрепен от солидни гаранции за сигурност от страна на ЕС и САЩ към Киев – равностойни на тези по член 5 от Договора за НАТО и член 42, параграф 7 от Договора за ЕС – за да се предотврати, възпрепятства и незабавно се противодейства на всяка нова агресия.

Членовете на ЕП също така заявяват, че всяка временно окупирана украинска територия няма да бъде призната от ЕС и неговите държави членки като руска територия. Подчертавайки необходимостта от европейско участие във всички мирни преговори, тъй като изходът от войната в Украйна ще има дълбоко въздействие върху цялата европейска сигурност, те повторно заявяват, че „нито едно решение по отношение на Украйна не трябва да се взема без участието на Украйна и нито един въпрос, засягащ Европа, не трябва да се решава без участието на Европа“.

Амбивалентността на Вашингтон по отношение на Украйна е вредна за трайния мир

В текста се отбелязват усилията на американската администрация за прекратяване на агресивната война на Русия срещу Украйна. Въпреки това, той счита, че нееднозначната политика на Вашингтон по отношение на Киев е в ущърб за постигането на устойчив мир. Членовете на ЕП също така подчертават, че всяко мирно споразумение не трябва да налага ограничения върху способността на Украйна да защитава своя суверенитет, независимост и териториална цялост. Те повторно заявяват, че Украйна има свободата да избира своите съюзи в областта на сигурността и политиката, в които участва, без Русия да има право на вето върху тях.

Членовете на ЕП настояват за „заем за репарации“, подкрепен от замразени руски активи за Украйна.

Резолюцията също така подчертава, че всяко мирно споразумение трябва да предвижда пълно обезщетение от страна на Русия за материалните и нематериални вреди и щети, които тя е причинила в Украйна. Членовете на ЕП призовават ЕС и неговите държави членки да приемат и приложат без по-нататъшно забавяне, правно и финансово обоснован, „заем за репарации“ за Украйна, обезпечен от замразени руски активи. Те поясняват, че съдбата и условията за инвестиране на тези активи не подлежат на преговори без участието на ЕС. Парламентът настоява също така, че никакви санкции на ЕС не трябва да бъдат отменени преди да бъде договорено и изпълнено мирно споразумение. В случай че Русия откаже да се включи в сериозни мирни преговори, членовете на ЕП призовават ЕС да наложи допълнителни съществени санкции.